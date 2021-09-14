Президент Чехии госпитализирован

Президент Чехии Милош Земан госпитализирован, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Центрального военного госпиталя в Праге Итка Зинке.

«Около часа назад госпитализирован президент республики Милош Земан», — сказала она.

По данным Novinky.cz, госпитализация главы государства может быть длительной. С Земаном в больнице находится его супруга Ивана.

76-летний президент Чехии недавно переместился в инвалидное кресло из-за невропатии ног. Также у него слабый слух и пониженное артериальное давление.

Уточняется, что в Центральном военном госпитале в Праге с прошедших выходных также находится предшественник Земана на посту президента Чехии Вацлав Клаус. Его доставили в медучреждение из-за повышения артериального давления.