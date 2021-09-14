Эксперт раскрыл основные причины внезапного приезда Асада к Путину

Главной причиной неожиданного приезда президента Сирии Башара Асада в Москву стало обострение обстановки в провинции Идлиб, где по-прежнему сосредоточены исламистские группировки. Такое мнение высказал «Ленте.ру» старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Борис Долгов.

«В последнее время эти группировки совершали провокационные действия против сирийской армии. Это произошло совсем недавно, и действительно [указывает на] обострение ситуации в Идлибе», — пояснил Долгов.

Также среди возможных важных тем для переговоров он называл экономическое сотрудничество обеих стран, и участие России в восстановлении Сирии. Эксперт отметил, что подобные контакты между Путиным и Асадом происходят регулярно, и это была обычная рабочая поездка сирийского лидера, поэтому она не анонсировалась заранее.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что переговоры не анонсировались из соображений безопасности. Уточнялось, что лидеры обеих стран провели обширный обмен мнениями по двусторонним отношениям, обсудили ситуацию в Сирии и Афганистане, а также обменялись планами.

На встрече российский президент сформулировал главную, на его взгляд, сегодняшнюю проблему Сирии: присутствие в отдельных регионах ближневосточной страны вооруженных сил других стран, не санкционированное ни ООН, ни сирийским правительством. Это, по словам Путина, «явно противоречит международному праву» и не дает Дамаску возможностей «предпринять максимальные усилия для консолидации страны», для ее дальнейшего восстановления.