Байден вспомнил Трампа и перекрестился

Президент США Джо Байден выступил на митинге в штате Калифорния, призывая поддержать губернатора-демократа Гэвина Ньюсома, которому грозит досрочная отставка. Об этом сообщает телеканал Fox 11.

По его словам, решение жителей Калифорнии отразится не только на США, но и на мире в целом.

«И вот почему. Все вы знаете, что в прошлом году мне пришлось конкурировать на выборах с настоящим Дональдом Трампом», — заявил Байден и перекрестился. Его жест вызвал одобрение у аудитории.

Президент добавил, что соперник нынешнего губернатора Калифорнии Ларри Элдер является «клоном Дональда Трампа».

14 сентября в Калифорнии состоятся досрочные выборы между демократом Гэвином Ньюсомом и республиканцем Ларри Элдером.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен участвовать в президентских выборах в 2024 году. Республиканец занимал должность главы США с 2016 по 2020 год.