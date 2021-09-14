Белый дом оборвал Байдена на полуслове

Техническая поддержка Белого дома резко отключила прямую трансляцию встречи американского президента США Джо Байдена в штате Айдахо. В районе бушуют сильные лесные пожары. Лидера США оборвали на полуслове, когда он собирался что-то рассказать собравшимся. На произошедшее обратило внимание издание New York Post.

Когда связь оборвалась, он задавал вопрос Джорджу Гейслеру из Национальной ассоциации лесоводов.

«Одна из вещей, над которой я работал, — это...» — были последние слова, которые зрители услышали от Байдена на этой встрече.

Вместо изображения появилась заглушка с сообщением для зрителей. По мнению авторов издания New York Post, зрителям не всегда дают услышать мнение Байдена по тому или иному вопросу. В августе произошел почти аналогичный случай. Байден собирался ответить на вопрос журналистов о судьбе американцев, которых не успеют эвакуировать из Афганистана, но его микрофон внезапно отключили.

Среди американского населения набирает популярность слоган «к черту Байдена». Американские студенты начали использовать новый слоган на матчах по американскому футболу в своих колледжах.