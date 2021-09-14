В Норвегии на парламентских выборах победила левая оппозиция

В Норвегии прошли парламентские выборы. Еще идет конечный подсчет голосов. Но уже ясно, что победу одержала левая Рабочая партия во главе с Йонасом Гара Стере. Об этом пишет «Интерфакс».

На данный момент подсчитано 97% голосов избирателей.

Действующий премьер-министр Норвегии Эрне Сульберг признала поражение Консервативной партии. Она находилась у власти восемь лет. Консерваторы уже поздравили левых с победой.

Пять оппозиционных партий должны занять 104 из 169 мест в парламенте. Рабочей партии принадлежат 88 мест. Норвежские СМИ подчеркивают, что этого достаточно, чтобы контролировать консервативную коалицию.

Ранее российские военные отработали оборону арктического побережья рядом с Норвегией. В рамках маневров с экспедиционной группировкой флота военнослужащие отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса СФ совместно с подразделениями ВДВ также отработали противодействие высадке морского десанта условного противника.