Сопредседатель «Левой» партии Германии («Die Linke») Сюзанне Хенниг-Вельзов считает, что вместо НАТО следует установить новый порядок мира и безопасности, который не исключает Россию. Об этом она заявила в интервью «Известиям».

Политик указала, что это не значит выход Германии из НАТО, а нечто совершенно иное. В партии заверили, что любая направленная на конфронтацию с Восточной Европой политика является ошибкой.

«На наш взгляд, политику устойчивого мира и разрядки невозможно создать, направив ее против РФ, она возможна только при условии сотрудничества с Россией», — добавили Хенниг-Вельзов.

Левое политическое крыло Германии выступают против ее членства в НАТО, а также участии в зарубежных миссиях.

Ранее сообщалось, что Вице-канцлер Германии, глава социал-демократов Олаф Шольц обошел консервативного кандидата, руководителя Христианско-демократического союза (ХДС) Армина Лашета на очередном раунде теледебатов, организованных в преддверии выборов в Бундестаг. Как пишет Politico, поражение главы ХДС, которого в партии рассматривают как преемника действующего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, выглядит вполне логичным на фоне проблем консерваторов с рейтингом.

По данным INSA от 6 сентября, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) набирает 26% поддержки респондентов, а блок ХДС/ХСС — 20%. На третьем месте «Зеленые» — 15%, следом Свободная демократическая партия Германии — 13%, затем «Альтернатива для Германии» — 11% и замыкает список Левая партия — 6%.