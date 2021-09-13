В Колумбии 12-летнему активисту угрожают смертью за защиту природы

Колумбийский 12-летний активист Франциско Вера продолжает бороться за сохранение дикой природы и защиту прав детей, несмотря на угрозы смерти, поступающие мальчику в социальных сетях, пишет The Guardian. С подобными сообщениями, говорится в материале, семья ребенка столкнулась в начале года, но власти до сих пор не нашли злоумышленников.

Мать мальчика Ана Мария Мансанарес в интервью изданию заявила, что с момента поступления угроз жизнь ее семьи стала похожа на знаменитую пьесу Сэмюэля Беккета «В ожидании Годо».

«Угроза может никогда не материализоваться. Но когда вам угрожают в такой стране как Колумбия, вы ожидаете, что это может случиться в любой момент», — подчеркнула мать активиста.

Появление угроз в адрес на тот момент еще 11-летнего активиста вызвало волну негодования в Колумбии в январе. Сам президент страны Иван Дуке обещал найти «бандидов», отправивших подобное сообщение ребенку, однако в итоге никаких задержаний произведено не было.

Ранее сообщалось, что Колумбия возглавила рейтинг Global Witness по убийствам защитников природы. В 2020 году в стране погибли более 60 активистов, в том числе биолог Гонсало Кардона, которому приписывают спасение желтоухого попугая от вымирания.