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Канадским антипрививочникам грозит арест за протест у больницы

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Carlos Osorio/Reuters

Власти Торонто поручили полиции арестовывать любого протестующего у входа в больницы города. Как передает телеканал CTV News, мэр города Джон Тори объявил, что осуждает любой протест у медицинских учреждений, в том числе направленный против вакцинации от коронавируса COVID-19.

«У всех нас есть право на протест, но злоупотреблять этим правом, чтобы беспокоить людей за пределами больницы и распространять дезинформацию о вакцинах в разгар пандемии, недопустимо и выходит за рамки нормы <…> Это несправедливо по отношению к нашим героям-медикам», — заявили в мэрии.

В пресс-службе полиции Торонто решение градоначальника относительно задержаний уже подтвердили, отметив, что также уважают право канадских граждан на мирный протест, но работа больниц не должна быть нарушена.

Протесты противников вакцинации идут в Канаде уже не первую неделю, в особенности после обещания премьер-министра страны Джастина Трюдо ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для практически всех групп граждан. Правда, сделать это политик обещал после досрочных парламентских выборов, которые назначены на октябрь.

Ранее сообщалось, что противники вакцинации закидали Трюдо камнями на одном из предвыборных мероприятий премьера.

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