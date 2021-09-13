«Талибан*» опроверг информацию о содействии главарю «Аль-Каиды*» в Афганистане

«Талибан (организация запрещена в России)» опроверг сообщения об укрывательстве главы «Аль-Каиды (организация запрещена в России)» Аймана аз-Завахири в Афганистане. Об этом заявил представитель талибов Мохаммед Наим, передает РИА «Новости».

«Это ложь. Это не имеет отношения к правде», — сказал он.

Американская компания SITE Intelligence Group, ведущая мониторинг информационной активности экстремистов и террористов, ранее заявила, что аз-Завахири после продолжительного молчания появился на видео в 20-ю годовщину терактов 11 сентября в США. На ролике боевик якобы выражал поддержку военнослужащему из Саудовской Аравии Мухаммеду Саида аш-Шамрани, который убил трех человек на американской военной базе в штате Флорида в декабре 2019 года. Также главарь террористической организации заявил, что «Иерусалим никогда не будет иудаизирован». В начале 2021 года появились сообщения, будто аз-Завахири умер в конце 2020 года.