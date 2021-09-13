Вернувшихся с Украины израильтян заподозрили в распространении COVID-19

В Израиле более 150 евреев-хасидов подозревают в подделке отрицательных тестов на COVID-19 до вылета домой с Украины. Как пишет The New York Times, около 30 тыс. израильтян совершили паломничество в украинский город Умань для празднования еврейского Нового года и посещения места захоронения известного раввина XVIII века Нахмана из Брацлава.

По информации издания, почти 1,5 тыс. человек вернулись с Украины инфицированные коронавирусом, хотя они предоставили отрицательные результаты тестов. На данный момент израильская полиция проводит допрос тех, кто подозревается в подделке документов, а в офисе премьер-министра страны пообещали принять «серьезные меры» в отношении нарушителей.

Если вина израильтян в подделке тестов будет доказана, им могут предъявить обвинения в мошенничестве, подделке документов и умышленном распространении болезни — за это им, в том числе, может грозить тюремный срок.

Ранее сообщалось, что во Львовской области Украины людей начали хоронить на огородах из-за большого числа погибших от COVID-19.