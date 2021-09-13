Жириновский прибыл на съезд ЛДПР на тройке лошадей

На заключительный предвыборный съезд ЛДПР лидер партии Владимир Жириновский приехал в коляске, запряженной тройкой лошадей, сообщает РИА «Новости».

Жириновский потребовал активистов прекратить размахивать флагами, так как испуганные лошади в страхе не могли сдвинуться с места. От страха лошадь оставила за собой кучу навоза, чем позабавила присутствующих.

В ходе выступления лидер ЛДПР охарактеризовал политическую борьбу как самую сложную и тяжелую, «потому что нет армии противника, нет команды спортсменов-соперников».

При этом политик вновь раскритиковал революцию 1917 года. По его словам, «ночью к власти» приходят только «уголовники, бандиты, мошенники».

Выборы в Госдуму пройдут 17–19 сентября. В этом году россияне также выберут глав ряда регионов, представителей региональных парламентов и местных органов самоуправления. Всего пройдет более 4,4 тыс. избирательных кампаний во всех 85 регионах.

Ранее лидер ЛДПР предложил отменить оценки в школе, сохранив только отметку «удовлетворительно. По его мнению, система оценок в школе негативно сказывается на психологическом состоянии учащихся.