В США набирает популярность слоган «к черту Байдена»

Американские студенты начали использовать новый слоган на матчах по американскому футболу в своих колледжах — «К черту Джо Байдена» (F... Joe Biden). Как передает Fox News, подобное выражение в отношении президента США используют футбольные фанаты уже как минимум в пяти штатах.

По информации телеканала, выкрикивали этот слоган и на матчах, которые проходили 11 сентября — в 20-ю годовщину терактов в Нью-Йорке. К примеру, это выражение использовали студенты в колледже города Оберн, штат Алабама.

При этом на данную тенденцию обратил внимание Дональд Трамп-младший, сын бывшего президента США. По его мнению, президентство Байдена стало настолько плохим, что СМИ уже не могут это скрыть.

«Я полагаю, что скандирование («К черту Джо Байдена») будет продолжаться, но лучше не станет, пока мы не скажем: «С нас хватит» — объявил Дональд Трамп-младший.

К слову, сам Байден намекнул на свое отношение к таким слоганам или плакатам с такими надписями среди его противников во время короткого пресс-подхода, приуроченного к годовщине теракта в Нью-Йорке.

«Я думаю, вы знаете, что… о людях, которые умерли, о чем бы они думали? Они думают, что для нас имеет смысл участвовать в подобных мероприятиях, когда вы едете по улице, а у кого-то есть табличка с надписью «К черту такого-то»?» — заявил Байден, правда не пояснив, как жертвы теракта связаны с его критикой.

Ранее сообщалось, что Байден повел себя странно во время визита в одну из американских школ.