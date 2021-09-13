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В Кабуле приземлился первый после вывода войск США международный коммерческий рейс

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Maxar Technologies/Handout via Reuters

Первый после вывода войск США коммерческий рейс пакистанских авиалиний приземлился в аэропорту Кабула, сообщает телеканал Al Arabiya.

По данным СМИ, на борту находилось около 10 человек.

Радикальное движение «Талибан (организация запрещена в России)» объявило об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года. Талибы захватили все крупные города и погранпереходы в стране.

26 августа рядом с аэропортом Кабула произошел взрыв. Десятки мирных афганцев и не менее 13 американских военных погибли в результате теракта — одиннадцать морских пехотинцев, один армейский солдат и медицинский работник флота.

Вскоре Пентагон заявил об окончании 20-летней миссии в Афганистане и завершении вывода американских войск из страны. Президент США Джо Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей из Афганистана, исходя из рекомендаций американских военных.

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