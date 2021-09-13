Япония заявила протест России из-за предполагаемого нарушения воздушного пространства

Генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като заявил, что Токио заявил протест Москве по дипломатическим каналам в связи с якобы имевшим место нарушением воздушного пространства российским самолетом. Об этом политик заявил в ходе пресс-конференции, передает РИА «Новости».

По его словам, в воскресенье, 12 сентября, в 9.37 (3.37 мск) и в 9.58 (3.58 мск) российский самолет якобы пересек воздушную границу Японии в районе мыса Сиретоко на Хоккайдо.

В связи с этим МИД Японии заявил российскому правительству по дипломатическим каналам решительный протест и потребовал принятия мер для неповторения подобного, подчеркнул Като.

Накануне министерство обороны Японии заявило о пересечении российским гражданским самолетом Ан-2 границы страны. Японские истребители были подняты воздух для сопровождения вертолета. Спустя несколько минут он покинул воздушное пространство Японии.