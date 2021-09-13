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Депутат Рады заявил о «громкой победе» над Москвой и пригрозил «снова победить» Россию

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РИА «Новости»

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал о том, что в 1514 году состоялась «одна из самых громких побед над Москвой в украинской истории». Об этом он написал в Telegram.

По его словам, 8 сентября 1514 года в битве под Оршей в ходе русско-литовской войны 1512-1522 годов польско-литовское войско под командованием гетмана Константина Острожского, которого Гончаренко назвал «украинским полководцем», «вдребезги разгромило» московскую рать.

Гончаренко также пригрозил, что Украина снова «победит» Россию.

«Друзья, Россию можно побеждать. Мы это уже делали и сделаем обязательно еще раз. Но еще лучше у нас это получается нашими друзьями из Литвы, Польши, Балтии», — написал депутат.

В битве под Оршей 8 сентября 1514 года русское войско потерпело поражение от объединенных армий Великого княжества Литовского и Королевства Польского, однако она не имела большого стратегического значения для польско-литовского войска: Смоленск, потерянный летом того же 1514 года, не был взят. Война завершилась в 1522 году победой Русского государства, тем не менее сражение было широко распропагандировано литовским королем Сигизмундом I для укрепления своего авторитета в Европе.

Ранее экс-депутат Верховной рады раскрыл план по разделу Украины.

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