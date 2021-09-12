Песков объяснил суть экономической интеграции России и Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что суть экономической интеграции с Белоруссией состоит в том, чтобы людям стало лучше жить. Об этом он рассказал в эфире Общенационального телевидения Беларуси.

Он подчеркнул, что союзный договор между Россией и Белоруссией был подписан еще в 1997 году. В нем содержалась вся информация о шагах, которые необходимо предпринять странам, чтобы стать союзными государствами.

Песков считает, что за прошедшие года реальность поменялась и никто не мог представить, что страны вернутся к конфронтациям на европейском континенте. Он подчеркнул, что Россия и Белоруссия сейчас живут под «гнетом» санкционных ограничений.

«Суть интеграции не в том, чтобы объединиться, а чтобы выиграли два народа. Чтобы белорусам и русским стало лучше жить. <…> Здесь нет ничего за пазухой, это то, что выгодно, то, что диктует логика. В условиях абсолютно безжалостной мировой конъектуры только интернируясь экономически мы можем выстоять и обеспечить себе поступательное и постоянное развитие», — утверждает Песков.

По его словам, чтобы гражданам двух стран стало лучше жить, необходимо, чтобы люди имели одинаковые права, а товары и услуги перемещались свободно.

Ранее Путин и Лукашенко в ходе прошедшей в Москве встречи согласовали все 28 программ в рамках Союзного государства. По словам президента России, 10 сентября эти программы были рассмотрены в Минске на уровне правительств двух стран, после чего их вынесут на заседание Высшего госсовета Союзного государства — его планируется провести до конца текущего года. Российский президент также допустил возможность создания союзного парламента России и Белоруссии.