Клинцевич объяснил, зачем США дестабилизировали Украину в 2013-2014 годах

Главной задачей США в 2013-2014 году на Украине была полная приватизация Крыма, заявил в интервью «Газете.Ru» экс-сенатор Франц Клинцевич.

«Может быть, в Крыму остались бы какие-то пляжи и санатории, но там же планировалось построить огромные военные объекты, там стояли бы натовские корабли, огромные центры радиолокационного и космического наблюдения, черноморское побережье было бы полностью под контролем, половина территории России, по крайней мере Южный военный округ, был бы под полным контролем, там прослушивалось бы все», — сказал он.

Однако в Вашингтоне, с точки зрения экс-сенатора, не просчитали тогда многие вещи — прежде всего, воссоединение Крыма с Россией и конфликт в Донбассе.

«Сегодня [США] тактически выиграли, но проиграли стратегически. Им не удержать Украину. И даже эти молодые люди, которые одурманенные, которые в школу ходят, уже второе поколение, рано или поздно поймут — через старших братьев, через своих родителей, дедушек и бабушек, как развели украинский народ. Потому что он же катится в пропасть, там же нет развития. Не может Украина развиваться без России, никому она не нужна», — добавил он.

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