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Глава МИД Катара прибыл в Кабул для встречи с «Талибаном*»

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РИА «Новости»

Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани прибыл в Кабул для встречи с руководством «Талибана (организация запрещена в России)», сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Россия приняла приглашение талибов на инаугурацию. Инаугурация талибов состоялась 11 сентября — в двадцатую годовщину терактов в США.

7 сентября талибы объявили состав кабмина. Они проинформировали, что исполняющим обязанности премьер-министра страны станет мулла Мохаммад Хасан Ахунд.

Новым главой МИД будет Амир Хан Мотаки, министром обороны – мулла Якуб, главой МВД – Сираджуддин Хаккани, министром культуры и информации будет Забихулла Муджахид. Министром образования назначен шейх Мавлави Нурулла Мунир, министром экономики – Мохаммад Ханиф, а главой Центробанка – мулла Мохаммад Идрис.

Вопреки ожиданиям экспертов, новое руководство Афганистана почти целиком состоит из боевиков «Талибана». Другие политические силы, включая представителей светской власти, ополченцев и женщин в нем не представлены.

В Кремле ранее указали, что говорить о снятии с движения «Талибан» статуса запрещенной в России террористической организации пока преждевременно.

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