Клинцевич рассказал, как американцы «развели» Зеленского

Остановить проект «Северный поток — 2» невозможно, поскольку это связано с обеспечением энергетической безопасности Европы, а потому во время визита в США президента Украины Владимира Зеленского в начале сентября развели, рассказал в интервью «Газете.Ru» экс-сенатор Франц Клинцевич.

«Зеленского американцы развели. И он это отлично понимает. Самим визитом и разговорами, и даже декларацией по «Северному потоку — 2» Зеленского поддержали морально. Но все специалисты понимают, что «Северный поток — 2» не остановится, остановить его нельзя, что это связано с энергобезопасностью такого крупного региона, как Европа», — считает Клинцевич.

Экс-сенатор добавил, что в настоящий момент альтернативы российскому газу нет, а увеличение его стоимости в три-четыре раза немыслимо для внутренней политики европейских государств.

«Такие мины замедленного действия под свою карьеру политики Европы ради Украины делать не будут, как и воевать. Не будет Украина в ближайшие 20 лет ни в каком НАТО, не остановится «Северный поток — 2». Не получит Украина никакой серьезной финансовой поддержки. И со временем Зеленский это поймет. Он удовлетворился тем, что его поставили рядом с хозяином мира, погладили по головке и сказали: «Ты хороший мальчик, работай дальше». Ни больше ни меньше», — сказал Клинцевич.

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