Клинцевич объяснил, почему гомосексуализм процветал в Афганистане

В Афганистане были распространены гомосексуальные связи из-за сложностей с вступлением в брак, сказал в интервью «Газете.Ru» экс-сенатор, председатель правления Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

«Мужчины до 40 лет практически не имели возможности жениться, потому что за жену нужно было отдать калым, и собрать его раньше не удавалось. Поэтому процветал гомосексуализм, особенно среди военных», — отметил Клинцевич.

При власти «Талибана (организация запрещена в России)» гомосексуалы выжить не смогут, считает экс-сенатор.

«За 20 лет пребывания американцев в Афганистане они внесли в головы молодых людей множество так называемых европейских ценностей. И сегодня многие эти вещи будут недопустимы и невероятны, особенно гомосексуализм. Поэтому, вот эта бушующая толпа желающих уехать, это, как правило, те люди, которые понимают, что их публичность и культивирование этих ценностей — это, практически, смертный приговор. Поэтому они и цепляются за колеса улетающих самолетов. Это большая беда. Об этом никто откровенно не говорит и не рассказывает», — сказал экс-сенатор.

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