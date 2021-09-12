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Украинский посол заявил, что у страны не должно быть границы с Польшей

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Cezary Aszkielowicz/Agencja Gazeta/Reuters

Украинский посол в Польше Андрей Дещица выразил надежду на то, что граница между Украиной и Польшей однажды исчезнет.

«В идеале ее не должно быть вообще. Например, граница существует между странами-членами Европейского Союза — но на картах, по знакам на пути можно понять, что ты въезжаешь в другую страну. Наверное, наступит время, когда между Польшей и Украиной будет такая же граница, как между Польшей и Германией, между странами Европейского Союза», — сказал он в интервью телеканалу «Дом».

При этом Дещица отметил, что Украина еще серьезно отстает от положения Польши, когда та только стремилась ко вступлению в ЕС.

Также дипломат выразил мнение, что в ближайшем будущем на границе двух стран нужно увеличить число переходов, чтобы пересекать границу было в два раза быстрее.

Ранее в Польше заявили, что Украина в перспективе вступит в НАТО.

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