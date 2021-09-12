Клинцевич рассказал, как сопротивление талибам* зарабатывает на изумрудах

Сопротивление «Талибану» (организация запрещена в России) под руководством Ахмада Масуда — сына афганского полевого командира Ахмада Шаха Масуда — сможет продержаться в подземных пещерах и укреплениях Паджшера долгие годы, получая финансирование от продажи изумрудов и лазурита. Такое мнение выразил в интервью «Газете.Ru» экс-сенатор, председатель правления Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич, принимавший участие в боевых действиях в Панджшерском ущелье в 1986 году против сил Ахмада Шаха Масуда.

«Ахмад Шах держался во многом благодаря лазуриту и изумрудам, которые он добывал в Панджшере довольно примитивным способом — минно-взрывным путем, подрывая породу и зачастую уничтожая сами минералы. Он наладил канал сбыта, выстроил логистику. В результате у них были деньги, чтобы покупать оружие, продовольствие, материальные средства. Они содержали целые районы. И эта система сегодня никуда не исчезла, она передалась сыну Ахмаду», — рассказал экс-сенатор.

При этом Клинцевич считает, что силы «Талибана» не смогут взять под контроль Панджшерское ущелье.

«Талибы никогда не возьмут Панджшер, они не в состоянии. Хотя у них сейчас возможностей больше, чем было у советских войск в 1980-х», — сказал Клинцевич.

По его словам, численность советского контингента была ограничена, а у талибов — «огромное количество людей».

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