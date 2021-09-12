СМИ: новый китайский посол в США попросил Вашингтон «заткнуться»

Новый китайский посол в США Цинь Ган попросил Вашингтон «заткнуться», если разногласия между США и КНР не удастся разрешить. Его слова цитирует американский журнал The National Review.

Отмечается, что соответствующее заявление посол сделал во время онлайн-встречи, организованной Национальным комитетом по американо-китайским отношениям (NCUSCR).

На вопрос профессора Джорджтаунского университета Эвана Медейроса, который ранее занимал должность директора Совета национальной безопасности Китая, Тайваня и Монголии, о том, какие шаги США и Китай могут предпринять для улучшения двусторонних отношений, Цинь сначала ответил, что Вашингтон должен прекратить усугублять ситуацию, чтобы создать условия для диалога. Затем посол произнес резкую фразу: «Если мы не можем разобраться с нашими разногласиями, вам стоит заткнуться».

Цинь Ган стал 11-м послом Китая в Соединенных Штатах. В июле он прибыл в Вашингтон для выполнения должностных обязанностей.

Ранее президент США Джо Байден и его китайский коллега Си Цзиньпин провели первый за семь месяцев телефонный разговор, в ходе которого констатировали опасность перехода конкуренции Китая и США в стадию конфликта. По итогам беседы Си Цзиньпин заявил, что конфликт между Пекином и Вашингтоном может поставить под угрозу не только две страны, но и весь мир.