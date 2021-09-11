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Президент Эстонии: Украина «на расстоянии нескольких световых лет» от вступления в ЕС

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Annika Haas/Three Seas/Global Look Press

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила о том, что Украина не скоро станет членом Европейского союза. Об этом сообщает ТАСС.

Кальюлайд отметила, что такие выводы базируются на опыте. Она за последние пять лет не увидела приближения Украины к выполнению Копенгагенских критериев. Президент Эстонии считает, что Украина находится «на расстоянии нескольких световых лет от их выполнения».

Она также отметила, что полностью поддерживает стремление к членству в Евросоюзе Грузии, Молдавии и Украины. По словам Кальюлайд, это может поспособствовать увеличению стоимости активов украинского бизнеса, о чем она не раз говорила олигархам.

«К сожалению, мне не удалось достучаться до них и сейчас, пользуюсь возможностью, хочу еще раз это повторить. Возможно, произойдет чудо и они услышат это, тогда Украина начнет приближаться к ЕС», — заявила Кальюлайд.

Ранее она говорила, что Украине потребуется не менее 20 лет, чтобы быть готовой к вступлению в НАТО.

По ее словам, ни одна из трех стран, претендующих сейчас на членство в Североатлантическом альянсе, а также Евросоюзе, не готовы к этому, поскольку не выполнили множество условий.

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