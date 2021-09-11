Эксперт рассказал, почему Зеленский не говорит о втором президентском сроке

Президент Украины Владимир Зеленские хочет баллотироваться во второй раз, но не говорит об этом публично из-за предвыборного обещания возглавить страну только на один срок. Такое мнение РИА «Новости» высказал директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Зеленский хочет и планирует баллотироваться на второй срок, но финальное решение еще не принято в силу еще неочевидности перспектив. То есть ближе к дате выборов будет понятно финальное решение», — предположил Бортник.

Он отметил, что если Зеленский сейчас заявит о намерении идти на второй срок, это может быть негативно воспринято избирателями.

Ранее украинский президент на вопрос о возможном участии в следующих выборах главы государства ответил, что лучше выполнит все, что обещал, за один срок, и уедет отдыхать.

Ранее Зеленский рассказал о влиянии президентской должности на восприятие реальности. По его словам, иногда бывают моменты, когда он думает, зачем все это, если ты теряешь человечность, чувство реальности.