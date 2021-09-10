На Украине заявили о срыве плана по «зачистке» Крымского моста

Программа по закупке крылатых ракет «Нептун» сорвалась и теперь Киев не сможет «зачистить» Крымский мост. Об этом в эфире «Пятого канала» заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, сообщает РИА «Новости».

По его словам, на Украине намеревались построить мощную противокорабельную оборону и для этого создавали «Нептуны», однако армия заказала только один дивизион вместо трех.

«Было запланировано сделать эти ракетные комплексы, которые могут транспортироваться самолетами. <...> Заморожено, остановлено», — сказал Турчинов.

Он добавил, что благодаря этим установкам удалось бы усилить защиту побережья Украины и повысить боеспособность ее армии.

«Мы бы могли уничтожать любую надводную цель Российской Федерации, даже в пункте базирования, мы бы могли зачистить также и Керченский мост», — добавил бывший чиновник.

Ранее Турчинов заявил, что крылатые ракеты «Нептун», созданные украинскими конструкторами, могут «в считанные минуты разнести» мост через Керченский пролив. Кроме того, бывший врио главы Украины подчеркнул, что ракеты могут уничтожить военные корабли ВМФ России «любого класса в портах Черного и Азовского моря».