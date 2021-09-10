Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Лавров заявил о готовности России восстанавливать отношения с Украиной 19:45
Певица МакSим выпустила первую песню после выписки 19:39
Латвия готова остаться без норковых шуб 19:38
Эксперт рассказал, как повышение ставки ЦБ повлияет на рынок недвижимости 19:37
Лавров увидел «отголоски КВН» в заявлениях Зеленского о войне с Россией 19:31
Богословская — о критике Магучих за фото с Ласицкене: кто-то... 19:31
Лавров посчитал заявление Зеленского о войне с Россией не заслуживающим внимания 19:22
Двое детей госпитализированы из дома, где семья отравилась арбузом 19:22
Путин назначил исполняющим обязанности главы МЧС Александра Чуприяна 19:16
Экс-тренер «Зенита» Петржела не согласился с Путиным по поводу... 19:11

На Украине заявили о срыве плана по «зачистке» Крымского моста

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Программа по закупке крылатых ракет «Нептун» сорвалась и теперь Киев не сможет «зачистить» Крымский мост. Об этом в эфире «Пятого канала» заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, сообщает РИА «Новости».

По его словам, на Украине намеревались построить мощную противокорабельную оборону и для этого создавали «Нептуны», однако армия заказала только один дивизион вместо трех.

«Было запланировано сделать эти ракетные комплексы, которые могут транспортироваться самолетами. <...> Заморожено, остановлено», — сказал Турчинов.

Он добавил, что благодаря этим установкам удалось бы усилить защиту побережья Украины и повысить боеспособность ее армии.

«Мы бы могли уничтожать любую надводную цель Российской Федерации, даже в пункте базирования, мы бы могли зачистить также и Керченский мост», — добавил бывший чиновник.

Ранее Турчинов заявил, что крылатые ракеты «Нептун», созданные украинскими конструкторами, могут «в считанные минуты разнести» мост через Керченский пролив. Кроме того, бывший врио главы Украины подчеркнул, что ракеты могут уничтожить военные корабли ВМФ России «любого класса в портах Черного и Азовского моря».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Война, о которой он мечтает, положит конец его карьере»
Реакция парламента на слова Владимира Зеленского о полномасштабной войне с Россией
«США борются за выживание»: зачем Байден позвонил Си Цзиньпину
Противостояние США и Китая перешло в стадию «управляемой конкуренции»
Отравились арбузом. Что известно о гибели двух человек в Москве
Стали известны подробности отравления семьи, купившей арбуз в «Магните»
Американского посла вызвали в МИД России из-за вмешательства США в выборы
Путин назначил исполняющим обязанности главы МЧС Александра Чуприяна
Зоологи назвали смелость важнейшим личным качеством суслика
Лавров увидел «отголоски КВН» в заявлениях Зеленского о войне с Россией
Новости и материалы
Лавров заявил о готовности России восстанавливать отношения с Украиной
Певица МакSим выпустила первую песню после выписки
Латвия готова остаться без норковых шуб
Эксперт рассказал, как повышение ставки ЦБ повлияет на рынок недвижимости
Богословская — о критике Магучих за фото с Ласицкене: кто-то на Украине омаразмел
Лавров посчитал заявление Зеленского о войне с Россией не заслуживающим внимания
Двое детей госпитализированы из дома, где семья отравилась арбузом
Экс-тренер «Зенита» Петржела не согласился с Путиным по поводу лимита на легионеров
Депутат Власов добивается домашнего ареста для Хованского
Экономист Жаворонков рассказал о последствиях возможного военного конфликта с Украиной
На Украине рекламщикам запретили намекать на секс и принижать женщин
Google грозит новый штраф в 4 млн рублей
В МЧС по всей России провели акцию памяти Зиничева
Игрок «Манчестер Сити», обвиняемый в изнасиловании, останется под стражей до января
Гинцбург заявил о необходимости привить от коронавируса 75% россиян
Суд в Минске оштрафовал девушку за «бело-красно-белый» цвет волос
Экс-игрок сборной Белоруссии раскритиковал Россию за выступление на Евро-2020
Остров Фукуок во Вьетнаме откроется для туристов в октябре
Все новости
Только для россиян: как изменится закон о суррогатном материнстве
Иностранцы и неженатые пары не смогут рассчитывать на услуги по вынашиванию детей
«Снижаем инфляцию»: Набиуллина пояснила повышение ключевой ставки ЦБ
Глава Центробанка пообещала не доводить ключевую ставку до двузначных значений
Единый рынок газа и отмена роуминга. Все об интеграции России и Белоруссии
Правительство РФ опубликовало все 28 программ по интеграцией с Белоруссией
Как Россия сажает иностранцев на «Пальму»
Зачем зенитный комплекс «Пальма» приспосабливают для зарубежных кораблей
По одним правилам
В Москве и Минске продолжают строить союзное государство
Дерипаска: доход россиян нужно увеличить минимум в 3 раза
Российская экономика, как и мировая, настроена на рост — но нам необходима суверенная финансовая система и собственная цифровая валюта, рассуждает Олег Дерипаска на Столыпин-форуме
9/11. Неизвестные фото крупнейшего теракта в истории
«Когда на тебя орут, уже не приготовить вкусное блюдо»
Рестораны станут лишать звезд Michelin за хамство и травлю на кухне
«Необходимо положить этому конец, раз и навсегда защитив наших детей»
«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, ужесточающий ответственность для педофилов
Просто дорогая игрушка: пять причин не покупать «умные» очки от Цукерберга
Почему не стоит тратить $299 на смарт-очки от Facebook и Ray-Ban
«Человек, без которого страна не полная»
Что говорили на церемонии прощания с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым
Россияне снова несут деньги в банки
Благодаря повышению ЦБ ключевой ставки у россиян вернулся интерес к депозитам
«Я люблю бренды»: почему зумеры тратят все деньги на роскошные вещи
Чем люксовые бренды подкупают молодежь
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях