Трамп рассказал о подмазывавшемся к нему Цукерберге

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал о встречах в Белом доме с главой Facebook Марком Цукербергом. Видео интервью политика опубликовано на YouTube-канале Fox News.

«Он раньше приезжал в Белый дом, чтобы целовать меня в задницу. Я говорил так: «О, это мило. У меня глава Facebook со своей прекрасной женой Присциллой Чан». Они приезжали и ужинали со мной в Белом доме. А сейчас вы видите, что они делают со мной и с республиканцами, и это просто какое-то безумие. Но так уж устроен мир», — рассказал Трамп.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Трамп не смирился с блокировкой собственных аккаунтов в крупнейших соцсетях и подал в суд на компании Facebook, Twitter и Google, а также их руководителей. Политик уверен, что IT-гиганты нарушили его право на свободу слова.