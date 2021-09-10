В Госдуме назвали лживым и беспочвенным заявление Зеленского о войне с Россией

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности полномасштабной войны с Россией — это очередная дезинформация, рассчитанная на то, чтобы залезть в кошельки западных финансистов, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.

Как отметил депутат, за все время президентства Зеленского от него не услышали ни слова правды в том, что касается российско-украинских отношений.

«Это политик, который сделал карьеру на лжи. Пришел к власти, дав ложные обещания. Делает различные заявления — лживые и беспочвенные. И то, что он говорит сейчас — это очередная дезинформация, рассчитанная на то, чтобы залезть в кошельки западных финансистов», — подчеркнул парламентарий.

Он усомнился в том, что за подобное высказывание Украине дадут денег.

«Верят ли в то, что Россия нападет на Украину — еще больше сомневаюсь. Считают ли в Европе его политическим вымогателем, паразитирующим на теме российско-украинских отношений, — не сомневаюсь», — заключил Бальбек.

Ранее Зеленский утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он реальной возможность войны России и Украины.