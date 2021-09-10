Главный переговорщик Евросоюза по Brexit задумал вывести Францию из альянса

Главного переговорщика Евросоюза по Brexit Мишеля Барнье обвинили в желании вывести Францию из альянса. Об этом сообщает The Daily Mail.

Отмечается, что 70-летний бывший министр иностранных дел сейчас ведет кампанию в кандидаты в президенты Франции, выборы которого состоятся в 2022 году. По сути, его предвыборные предложения ведут к Frexit (выходу Франции из ЕС по аналогии с Brexit). К примеру, он призвал Францию вернуть контроль над суверенитетом, отказавшись от признания решений судов Евросоюза. Также он призвал провести референдум о запрете иммиграции во Францию из стран, не входящих в альянс.

Учитывая, что раньше Барнье был главным переговорщиком от Евросоюза по условиям выхода из него Британии, некоторые политики заявили о его захватывающим дух лицемерии. Так, британский депутат Майкл Фабрикант отметил, что «тот самый Мишель Барнье, который во время переговоров по Brexit пытался унизить Великобританию за то, что она требовала контроля над судами и границами, теперь хочет того же для Франции».

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Европейский союз к 2022 году рассчитывает создать собственные вооруженные силы. Такая необходимость возникла в связи с выводом войск США из Афганистана: это событие сделало очевидной серьезную зависимость Европы от Америки. В НАТО же считают, что создание такой армии подорвет отношения Евросоюза с Североатлантическим альянсом и США.