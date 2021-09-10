На Украине заявили о росте тарифов на газ из-за «Северного потока-2»

Депутат Верховной рады Украины, первый зампредседателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко заявил, что из-за запуска трубопровода «Северный поток-2» и сокращения объемов транзита газа Украина столкнется с ростом тарифов для населения. Об этом он рассказал в прямом эфире телеканала «Наш».

«Во-первых, если транзит прекратится, то вообще встанет вопрос не только цены и тарифов, а наличия, физического наличия газа в системе… Если физически не будет газа со стороны России, то необходимо его будет или поднимать из хранилищ, что не всегда возможно, или физически (транспортировать) реверсом с западной границы, что тоже очень сложно», — рассказал Кучеренко.

Он отметил, что в случае, если количество транзита газа снизится до показателей менее 15 млрд. кубометров в год, то газа в Газотранспортной системе Украины попросту не будет.

Ранее результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», показали, что экс-глава Украины Петр Порошенко и действующий президент страны Владимир Зеленский несут ответственность за неспособность Киева помешать завершению строительства газопровода «Северный поток — 2».