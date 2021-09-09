Талибы* обвинили США в нарушении мирного соглашения

Присутствие в черном списке США членов нового афганского правительства нарушает достигнутое в Дохе соглашение. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление радикального движения «Талибан (организация запрещена в России)».

«Все без исключения официальные лица <...> должны были быть исключены из черных списков ООН и США. Требование остается в силе», — указано в тексте.

29 февраля 2020 года в столице Катара талибы подписали с США мирный договор, который включил в себя вывод войск НАТО из Афганистана. В обмен на это боевики пообещали разорвать связи с «Аль-Каидой (организация запрещена в России)» и сесть за стол переговоров с администрацией страны.

В августе текущего года на фоне вывода американского воинского контингента талибы захватили все крупные города и погранпереходы, объявив об окончании двадцатилетней войны.

Ранее «Талибан» объявил состав временного правительства Афганистана. Руководителем правительства стал один из основателей движения — мулла Мохаммад Хасан Ахунд. Он руководил боевиками во время войны с правительственной армией Афганистана.