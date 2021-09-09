Лавров назвал шизофренией отношение Украины к «нормандскому формату»

Глава МИД России Сергей Лавров оценил отношение Украины к «нормандскому формату» и минским договоренностям. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что «нормандская четверка» должна выполнять работу, это означает создание условий для конкретного выполнения во всей их полноте и последовательности минских соглашений.

«И когда украинская сторона устами своего министра иностранных дел призывает скорее встретиться в «нормандском формате», а параллельно другие члены украинского руководства заявляют, что не будут эти договоренности выполнять, такое раздвоение сознания, внешнеполитическая шизофрения наблюдается», — сказал Лавров.

Он также указал, что Киевом принимаются законы, которые «ставят крест» на минских договоренностях.

«Иначе трудно охарактеризовать закон, который запрещает использование русского языка, а также закон, который обсуждается в Верховной раде, касающийся амнистий, особого статуса Донбасса и специальной процедуры организации там выборов», — сказал дипломат.

Он также добавил, что встреча «четверки» будет бессмысленна без обсуждения минских соглашений.

Ранее советник делегации Украины в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что страна снялась с «крючка» минских договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе. Он отметил, что это является «прорывным достижением» Киева.