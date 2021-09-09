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На Украине назвали задержание диверсантов в Крыму проявлением мелочности

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Francisco Seco/Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал задержание диверсантов, нанесших повреждение газопроводу в Симферополе, проявлением мелочности. Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, задержание этих людей — месть Москвы за организацию украинской стороной саммита «Крымская платформа», который состоялся в этот же день. Глава украинского МИД назвал такой подход репрессиями против украинцев.

Кулеба также заявил, что обвинения, выдвинутые против членов «Меджлиса», являются абсурдными и политически мотивированными.

«Мы будем работать с нашими партнерами над тем, чтобы освободить этих людей», — сказал дипломат.

23 августа в МВД по Крыму сообщили, что правоохранители возбудили уголовное дело после того, как неизвестные умышленно нанесли повреждение газопроводу в селе Перевальное под Симферополем. Причастные к совершению преступления были объявлены в розыск. Спустя две недели стало известно, что по этому факту возбуждено уголовное дело. 3-4 сентября в республике прошли обыски, после которых помимо заместителя председателя «Меджлиса крымско-татарского народа (организация запрещена в России)» Наримана Джелялова были задержаны четыре человека.

6 сентября суд в Симферополе арестовал до 4 ноября двух подозреваемых в совершении диверсии на газопроводе в Крыму и подозреваемого в пособничестве данному преступлению.

В Крыму призвали ООН отреагировать на диверсию Украины на газопровод.

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