В Совфеде заявили, что компания из США участвовала в тестировании «умного голосования»

Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела России Андрей Климов заявил, что некая американская компания была причастна к тестированию технологии так называемого умного голосования, которая предоставляет избирателям рекомендации по голосованию на выборах за определенных оппозиционных кандидатов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, удалось установить 134 так называемых тестировщика.

«Источник этих тестировщиков — некий стартап, по крайней мере, <...> засветился источник, он имеет фамилию Рубанов Роман Викторович. По информации, которую мне передали, это директор по спецпроектам аэрокосмической компании Momentus Space, США», — сказал Климов, уточнив, что данная компания сотрудничает с Пентагоном.

Сенатор уточнил, что президентом Momentus Space является бывший сотрудник Пентагона, а исполнительным директором — экс-заместитель министра обороны США.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал сайт «Умное голосование». Отмечалось, что основанием для прекращения использования сайта стало требование со стороны Генпрокуратуры ограничить доступ к ресурсам, связанным с ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов и запрещена в России).