Байден решил избавиться от соратников Трампа в военных академиях

Президент США Джо Байден решил избавиться от 11 высокопоставленных соратников предыдущего американского лидера Дональда Трампа в военных академиях. Об этом сообщает CNN.

Известно, что 11 членам консультативных советов военных учебных заведений, попавших туда при Трампе, было предложено добровольно выйти из них. В случае если они откажутся, их ждет увольнение уже по инициативе администрации президента.

Среди получивших такие сообщения — бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, бывшая советница Трампа Келлиэнн Конуэй и бывший советник по национальной безопасности Герберт Макмастер. Известно, что уже как минимум два соратника Трампа, Конуэй и политик Рассел Воут, отказались добровольно покидать должности. Последний объяснил это тем, что его полномочия рассчитаны на три года.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила кадровую политику Байдена, добавив, что администрация хочет видеть на подобных должностях профессионалов, которые разделяют ее ценности.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что комитет по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса США практически единогласно утвердил законопроект об ассигнованиях на национальную оборону на 2022 год на сумму $778 млрд.