«Коммерсантъ»: Иран станет членом ШОС

Иран присоединится к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), о начале процедуры включения в организацию будет объявлено на предстоящем саммите в Таджикистане, сообщает »Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

«Сам процесс присоединения Тегерана к ШОС при этом может занять еще некоторое время. У Дели и Исламабада на это ушло почти два года. Но сам факт, что он будет официально запущен,— это уже прорыв, поскольку Иран провел в «предбаннике» организации более десяти лет», — говорится в статье.

Саммит ШОС пройдет в Душанбе 16-17 сентября. На данный момент членами организации являются Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

Посол РФ в Иране Леван Джагарян заявил ранее в интервью РИА «Новости»РИА Новости, что Москва поддерживает заявку Тегерана на полноправное членство в ШОС, так как у России и Ирана «близкие, а по ряду международных и региональных вопросов совпадающие позиции».

Иран подал заявку на вступление в ШОС еще в 2008 году, однако до сих пор сохраняется неопределенность по вопросу его присоединения к организации. Основной причиной такого долго рассмотрения заявки Ирана стало развитие ядерной программы Тегераном при президенте Махмуде Ахмадинежаде и последовавшие в ответ международные санкции.

С апреля 2021 года в Вене прошло шесть раундов переговоров между участниками иранской ядерной сделки, однако соглашение до сих пор не восстановлено. 5 августа президент Ирана Раиси заявил, что Тегеран готов согласиться с любыми дипломатическими планами, если они приведут к снятию американских санкций. В Госдепартаменте заявили, что готовы вернуться в Вену на переговоры и призвали к этому же Иран.