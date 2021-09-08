Дания заставит не выучивших язык мигрантов работать ради пособий

Дания обяжет работать некоторые категории мигрантов по 37 часов в неделю ради сохранения социальных пособий. Об этом заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен, сообщает BBC News.

Новые правила коснутся мигрантов, которые живут на пособия уже 3-4 года, но так и не смогли выучить хорошо датский язык.

Фредериксен отметила, что новые правила направлены, в первую очередь, на «незападных» женщин. Известно, что в Дании около 60% мигрантов этого пола из стран Ближнего Востока и Северной Африки не работают.

«В течение очень многих лет мы оказывали медвежью услугу многим людям, ничего от них не требуя», — объяснила премьер логику. В правительстве считают, что новый план поможет мигрантам ассимилироваться в датском обществе.

При этом ряд левых политиков уже высказали критические замечания, называя новую политику несправедливой и ведущей к подешевлению рабочей силы.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, как Дания ужесточает иммиграционную политику в отношении «незападных» жителей королевства. Власти собираются принудительно расселять эти группы граждан из разных районов страны, чтобы их количество в каждом отдельном регионе не превышало показатель в 30%. Такая политика, по мнению правительства, поможет в борьбе с религиозным экстремизмом.