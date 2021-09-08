В ЛНР заявили, что интеграция с ДНР будет похожа на союз России и Белоруссии

Самопровозглашенные республики ЛНР и ДНР к началу следующего года должны стать экономически одним государством. Об этом «Газете.Ru» сообщил заместитель председателя комитета Народного Совета ЛНР по вопросам имущественных и земельных отношений, природных ресурсов и экологической безопасности Владимир Поляков

«Мы себя считаем неотъемлемой частью РФ и, на мой взгляд, готовы к глубокой интеграции. На данный момент для нас пока возможна интеграция экономическая между ЛНР и ДНР, согласно поручению глав государств, мы должны закончить ее до 1 января 2022 года. То есть к началу следующего года мы уже должны будем жить экономически в одном государстве, похожем не только на Союзное государство России и Белоруссии, но на тот же Европейский союз, где экономическая интеграция очень развита. По этому пути мы сможем пройти достаточно быстро», — пояснил депутат.

Республики Донбасса с 1 октября решили снять таможенные ограничения, а также договорились о создании единого таможенного и экономического пространства. В течении последующих трех лет ДНР и ЛНР собираются скоординировать свое социально-экономическое развитие, увеличив среднюю зарплату в 2,3 раза и подняв пенсии в 1,3 раза.