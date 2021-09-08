В Раде призвали главу ВС Украины «не трусить и ехать на танке в Кремль»

Депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич призвал главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного «не трусить и ехать на танке на Красную площадь». Об этом он заявил во время выступления в украинском парламенте, передает РИА «Новости».

«Ему (Залужному – ред.) подчинен не один танк, поэтому может сесть и ехать на Красную площадь, если он считает это возможным. <...> Если есть смелость, то делай, если нет – то молчи», — сказал он.

Ранее главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный заявил, что хотел бы проехаться на танке по Красной площади и Арбату, «но аккуратно, потому что это памятник».

Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал желание нового главнокомандующего вооруженными силами Украины проехаться на танке по Красной Площади и Арбату.

В конце июля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский принял решение отправить в отставку главкома ВС Украины Руслана Хомчака, его должность занял командующий оперативного командования «Север» Валерий Залужный.