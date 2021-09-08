На Украине захотели увидеть памятник «покаяния России» взамен монумента дружбе с Москвой

Демонтаж памятника дружбы Киева и Москвы в столице Украины не должен никого удивлять, так как он больше не отражает реалии. Такое мнение выразил представитель МИД Украины Олег Николенко, передает УНИАН.

«Реакция МИД РФ на демонтаж памятного знака о дружбе Киева и Москвы на улице Маршала Якубовского вызывает удивление. Поборники исторических связей до сих пор не поняли, что дружба на танках не строится», — сказал украинский дипломат. После этого он напомнил позицию Киева о вине России за начало военного конфликта в Донбассе, который унес тысячи жизней. Москва свое участие в военном конфликте на юго-востоке Украины неоднократно отрицала.

«Уверен, что в Киеве найдется место для другого монумента: зафиксировать покаяние России за все то горе, которое она принесла на украинскую землю», — сказал Николенко.

Киевский парламент 8 июля принял решение о сносе памятника, который был установлен в 2001 году. 5 сентября его демонтировали, и передали на хранение администрации Голосеевского района города. Автор этой инициативы, депутат Киевсовета Алина Михайлова после этого призвала проводить дальнейшую дерусификацию.

Ранее «Газета.Ru» писала, что официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала снос памятного знака, символизирующего дружбу Киева и Москвы. Она выразила сожаление, добавив, что это еще один пример того, «правильными» патриотами Украины объявляются лишь ненавидящие Россию.