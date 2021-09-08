В Верховной Раде пристыдили власть за рекордное снижение рождаемости на Украине

Народный депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Павленко возмутился демографической политикой властей. Видео выступления политика доступно на YouTube-канале фракции.

«По данным Госкомстата, в первом полугодии в Украине родилось только 132 500 детей, а власть продолжает заниматься подменой демографической и семейной политики фейковыми мерами», — сказал депутат. К таким мерам он отнес создание Национальной социальной сервисной службы, на которую будет возложена реализация государственной политики в сфере соцзащиты. По мнению Павленко, этот орган не будет способствовать увеличению рождаемости.

Другими проблемами граждан Украины депутат считает сложность получения социальной помощи, услуг здравоохранения в сельской местности и поиск работы. Выходом из ситуации Павленко считает перенаправление части средств, которые сейчас выделяют силовикам и чиновникам, украинским семьям.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что население Украины быстро сокращается из-за низкой продолжительности жизни и высокого уровня смертности. Многие мужчины в этой стране умирают еще в работоспособном возрасте, а рождаемость на Украине — одна из самых низких в Европе. За 2020 год население страны сократилось на 300 тыс. человек, до официальных 41,3 млн (с учетом российского Крыма и самопровозглашенных ДНР и ЛНР).