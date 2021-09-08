Москва заявила решительный протест из-за отказа выдать эстонскую визу дипломату

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва объявила решительный протест послу Эстонии в РФ. Это связано с невыдачей визы российскому сотруднику дипмиссии, сообщается на сайте МИД.

«Еще раз подчеркиваем: ответственность за эскалацию ситуации и ее последствия целиком лежит на эстонской стороне. Не мы начали эту «визовую войну», а Таллин, еще в январе совершенно безосновательно выславший российского дипломата», — прокомментировала Захарова.

По ее словам, не были услышаны призывы Москвы остановить раскручивание этой «санкционной спирали» и после сюжета с задержанием в июле в Петербурге эстонского консула М.Лятте.

«Мы неоднократно предупреждали эстонскую сторону, что ее курс на дальнейшее обострение неминуемо приведет к нашим ответным шагам...», — обратила внимание Захарова.

Также в МИД подчеркнули, что в будущем партнерам стоит отказаться от шагов, которые направлены на последующую деградацию двусторонних отношений.

Ранее в МИД Эстонии заявили, что не выдадут визу российскому дипломату.