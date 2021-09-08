США назначили нового куратора по Украине и Белоруссии

Госдеп США назначил нового ответственного по выработке политики к странам Центральной и Восточной Европы — ею стала дипломат Робин Даниган. Об этом сообщает «Страна.ua».

Известно, что в зону ответственности Даниган будут входить Украина, Белоруссия, Молдавия, Польша, Чехия и Венгрия. До нее за подходы к первым трем странам отвечал другой помощник госсекретаря Энтони Блинкена Джордж Кент.

Новый куратор восточноевропейской политики — карьерный дипломат. С 2014 по 2017 годы Даниган занимала пост заместителя госсекретаря по вопросам энергодипломатии. Утверждается, что она была одним из первых критиков строительства газопровода «Северный поток — 2». Последние три года дипломат работала в посольстве в Австрии, сначала как заместитель посла, а затем — поверенная в делах.

Ранее «Газета.Ru» писала, что госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о назначении старшего советника Госдепа по энергобезопасности, которым стал Амос Хохштейн — бывший топ-менеджер украинского «Нафтогаза». Его задачей будет имплементация мер по снижению рисков, которые несет для США трубопровод «Северный поток — 2».