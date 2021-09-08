Японский кабмин направил в Катар спецпредставителя для диалога с талибами*

Японское правительство направило в столицу Катара, Доху, где находится политический офис движения «Талибан (организация запрещена в России)», специального представителя для организации диалога с новым правительством Афганистана, сообщает информационное агентство «Киодо».

«Для осуществления практических контактов с талибами Япония направляет в столицу Катара, Доху, официального представителя правительства Цукасу Уэмуру. Он будет осуществлять контакты с политическим офисом «Талибана», а также представителями других заинтересованных стран, включая G7», — заявил генеральный секретарь японского кабмина Кацунобу Като.

Цукаса Уэмура ранее был японским послом в Саудовской Аравии. По словам Като, Япония внимательно наблюдает за развитием событий в Афганистане и рассчитывает провести эвакуацию тех жителей страны, которые помогали ранее эвакуированному японскому посольству.

Ранее стало известно, что новое правительство Афганистана должно начать работу в ближайшее время.