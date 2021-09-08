CNN: ЦРУ помогли Киеву задержать 33 россиянина в Белоруссии летом 2020 года

Центральное разведывательное управление США оказало поддержку украинским властям в подготовке операции по задержанию 33 граждан России на территории Белоруссии, которая произошла летом 2020 года, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в украинской разведке.

По данным телеканала, украинской разведке в ЦРУ помогли деньгами, а также консультацией и технической поддержкой, но напрямую в операции ЦРУ не участвовало. Однако эту точку зрения оспаривает другой неназванный источник CNN из американского правительства. Он утверждает, что ЦРУ полностью непричастно к событиям, связанным с задержанием 33 россиян в Белоруссии.

В конце 2020 года бывший президент Украины Петр Порошенко объявил себя организатором задержания российских «наемников» в Белоруссии.

В июле белорусские власти сообщили о задержании 33 россиян по подозрению в подготовке массовых беспорядков в республике. Задержанные, по информации Минска, были «боевиками» ЧВК. При этом спецслужбы Белоруссии якобы получили информацию о прибытии в страну более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержанные граждане РФ являются сотрудниками ЧОП, которые направлялись в другую страну транзитом через Белоруссию, однако опоздали на рейс. Позднее Генпрокуратура России сообщила, что 32 россиянина уже вернулись на родину, еще один остался в республике, так как он имеет также белорусское гражданство.