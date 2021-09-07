Кабмин поддержал предложенную «Единой Россией» отмену обязательного техосмотра

Правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения, которую возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин, поддержала отмену обязательного технического осмотра транспортных средств. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу партии «Единая Россия»

Соответствующий законопроект планируют внести в Государственную Думу единороссы.

«Предложение «Единой России» давно назрело. Мы предварительно неоднократно этот вопрос обсуждали с МВД, думали о подходах, советовались, взвешивали ситуацию. Сегодня на комиссии поддержали эту идею», — сказал Хуснуллин.

Он добавил, что следить за исправностью автомобиля или мотоцикла — задача владельца.

Как уточнили в ЕР, физические лица должны будут проходить техосмотр только при смене владельца, для коммерческого транспорта проверка останется обязательной.

Ранее вступил в силу закон об отмене обязательного техосмотра для получения полиса ОСАГО.

До этого МВД предложило отказаться от некоторых обязательных проверок на техосмотре.