Порошенко сравнил Зеленского с Лукашенко из-за преследования оппозиции

Экс-президент Украины Петр Порошенко в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций заявил, что нынешний лидер республики Владимир Зеленский стремится избавиться от политических оппонентов, а также контролировать все правоохранительные органы, передает РИА «Новости».

По его словам, преследования оппозиции со стороны действующего главы государства можно сравнить с действиями белорусского лидера Александра Лукашенко.

«Господин Зеленский движется протоптанной дорогой господина Лукашенко. Будет жаль, если он так же и закончит», — подчеркнул Порошенко.

Накануне стало известно, что белорусские оппозиционеры Мария Колесникова и Максим Знак приговорены к тюремному заключению по делу о протестах в Белоруссии. Колесникова получила 11 лет колонии, Знак — 10. Политических активистов признали виновными в заговоре с целью захвата власти и создании или участии в экстремистском формировании.

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, на которых победил Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяли против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.