В ОДКБ заявили о неблагоприятной ситуации на границе Таджикистана с Афганистаном

Начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров заявил, что на границе Таджикистана и Афганистана после прихода к власти талибов (организация запрещена в России) сложилась неблагоприятная ситуация. Об этом он сообщил на церемонии открытия учения коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ «Рубеж-2021» в Киргизии, передает «Интерфакс».

«Наиболее неблагоприятной остается обстановка в Центральноазиатском регионе, которая развивается на фоне захвата талибами власти в Афганистане, граничащем с Республикой Таджикистан, также в регионе сохраняется высоким уровень активности международного терроризма и религиозного экстремизма», — сказал он.

Ранее представитель движения «Талибан» Забиулла Муджахид заявил, что новое правительство Афганистана будет переходным. Форма правления в Афганистане будет объявлена после утверждения состава правительства, отметил он.

Ранее Муджахид заявил, что война в Афганистане окончена после установления боевиками контроля над северной провинцией Панджшер. По его словам, «захвачен последний оплот вражеских наймитов». Фронт национального сопротивления опроверг это заявление, оно «не соответствует действительности».