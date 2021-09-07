Глава МИД Украины рассказал о сигнале России из США

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что планы оказания военной помощи стране со стороны Вашингтона, о которых договорились в ходе встречи президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден, являются «сигналом» для России. Такое заявление он сделал в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Тот факт, что именно во время визита США дополнительно выделили до конца года помощь на военные нужды Украины — это тоже сигнал для России», — сказал министр.

По его словам, американские партнеры в кулуарах называли увеличение поддержки Киева Вашингтоном «наилучшим сигналом» для Москвы.

Кулеба также высказал мнение, что «Россию беспокоит все, что делает Украину сильнее». Кроме того, он считает, что итоги встречи лидеров Украины и Соединенных Штатов «безусловно» укрепили официальный Киев.

Ранее Пентагон объявил о предоставлении нового пакета военной помощи США Украине на сумму $60 млн.

Зеленский нанес рабочий визит в США, где 1 сентября встретился с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. В ходе переговоров украинский лидер заявил, что передал представителям американского лидера список из 450 человек, которые, как он утверждает, находятся в плену в Донбассе, Крыму и России.

Байден, в свою очередь, заявил, что Вашингтон и Киев «имеют общие ценности» и выразил приверженность США «целостной, свободной и неделимой» Украине перед лицом «российской агрессии».