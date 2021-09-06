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В Раде предложили Арестовичу уехать на работу к «более образованным» в «Талибан*»

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Alexey Arestovych/YouTube

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков в эфире телеканала «Украина 24» отреагировал на слова советника главы офиса президента Алексея Арестовича о «более образованных» афганцах.

«Обещаю, что последний раз комментирую господина Арестовича. Может тогда поехать советником чего-то в «Талибан (организация запрещена в России)», если они там более опытные, образованные, и может поделиться своим опытом именно там», — заявил спикер Рады.

Ранее Арестович заявил, что Украина может принять порядка пяти тыс. беженцев из Афганистана, добавив, что проблем с ними не будет, так как они зачастую «гораздо более образованны, чем средний украинец».

28 августа Украина вывезла из Афганистана еще порядка 400 человек и таким образом завершила эвакуацию своих граждан.

15 августа «Талибан» объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана. После этого в афганской провинции Панджшер были развернуты силы сопротивления под предводительством Ахмада Масуда.

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